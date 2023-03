O Patriarcado de Lisboa anunciou esta terça-feira que afastou quatro sacerdotes que estão no ativo e que estão na lista de suspeitos de abusos sexuais. A decisão segue-se a uma informação entregue pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja à Comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis nos dias 15 e 16 de março.

De acordo com um comunicado do Patriarcado, o afastamento foi determinado pelo cardeal-patriarca, Manuel Clemente, depois de uma recomendação da Comissão Diocesana. "Os sacerdotes solicitaram a rápida busca da verdade e da justiça, abrindo-se agora a investigação prévia de cada um dos casos, que posteriormente será enviada ao Dicastério para a Doutrina da Fé", esclarece a Igreja, sublinhando que "não existe uma acusação formal" a nenhum dos suspeitos - que, para já, ficam afastados do exercício público do seu ministério.

A lista enviada pela comissão independente tinha cinco padres no ativo, sendo que o outro sacerdote "já tinha sido sujeito a medidas cautelares", de acordo com o Patriarcado. A CNN Portugal confirmou que a medida cautelar aplicada nesse caso foi igualmente o afastamento. "O Patriarcado de Lisboa continua totalmente empenhado na procura da verdade, assente na tolerância zero e na transparência total em relação a qualquer situação de abuso de menores e adultos vulneráveis", diz ainda a Igreja.

No passado dia 10, o Patriarcado de Lisboa tinha anunciado a receção de uma lista de 24 suspeitos de abusos, cinco dos quais padres no ativo. Destes 24 nomes, segundo o Patriarcado de Lisboa, oito nomes diziam respeito a sacerdotes já falecidos, dois eram padres doentes e retirados do ministério, três a sacerdotes sem qualquer nomeação, quatro são nomes desconhecidos, além de um leigo e de um ex-padre.

Lisboa junta-se assim às dioceses de Porto, Lamego, Évora, Angra, Guarda e Braga, havendo já mais de 20 padres afastados das suas funções na sequência do relatório da comissão. A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica validou 512 testemunhos, apontando, por extrapolação, para pelo menos 4.815 vítimas. Vinte e cinco casos foram enviados ao Ministério Público, que abriu 15 inquéritos, dos quais nove foram arquivados.

Os testemunhos referem-se a casos ocorridos entre 1950 e 2022, o espaço temporal abrangido pelo trabalho da comissão. No relatório, divulgado em fevereiro, a comissão alertou que os dados recolhidos nos arquivos eclesiásticos sobre a incidência dos abusos sexuais “devem ser entendidos como a ponta do iceberg” deste fenómeno.