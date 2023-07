Vila Galé confirma expansão latina: terá hotéis em Espanha e Cuba

O grupo hoteleiro Vila Galé confirmou a internacionalização para mais dois países, com projetos em Espanha e Cuba.

O cenário foi avançado pelo presidente Jorge Rebelo de Almeida e pelo administrador Gonçalo Rebelo de Almeida.

Os responsáveis não quiseram avançar, em conferência de imprensa, mais detalhes sobre os projetos.

A CNN Portugal apurou que o projeto em Cuba será apenas de exploração hoteleira, arrancando em setembro. Já em Espanha, a aposta contará com um parceiro, estando prevista para o início do próximo ano.

Fora de Portugal, o grupo encontrava-se apenas no Brasil, com 10 unidades, que o transformam na maior marca de resorts naquele país.

Há muito que a cadeia expressava a vontade de adicionar novos países à sua operação.

Em Portugal, inaugurou este ano quatro hotéis (Ponta Delgada, Tomar e dois em Beja), num investimento na ordem dos 50 milhões de euros. Uma das unidades, em Beja, é dedicada às crianças, um conceito que o grupo admite expandir numa segunda fase, com mais 60 quartos, e ser “replicável” noutras localizações.

Jorge Rebelo de Almeida confirmou que o grupo está a trabalhar em, pelo menos, mais cinco aberturas nacionais, com projetos previstos para Elvas, Ponte de Lima, Miranda do Douro, Caxias e Évora.

Na conferência de imprensa, Jorge Rebelo de Almeida criticou a “falta de compromisso” que cria obstáculos aos calendários previstos para as obras, com falta de mão de obra e demoras no fornecimento de materiais de construção.

Foi ainda reconhecido que este ano se espera “uma ligeira quebra” no crescimento da operação em Portugal, justificado com o facto de os turistas nacionais terem já gasto as poupanças criadas com a pandemia e estarem, já sem restrições à mobilidade, a viajar mais para o estrangeiro do que no ano passado, em detrimento de Portugal.

O grupo Vila Galé tem, ao todo, 41 hotéis.