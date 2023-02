A classe profissional dos “representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores executivos” obteve o maior aumento salarial médio líquido em 2022 (9,6%), de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados na quarta-feira.

Tendo em conta a inflação média de 7,8% em 2022, a classe dirigente (a mais rica em termos salariais, com um rendimento médio líquido mensal de 1.759 euros por mês, em 2022) terá sido também a única que conseguiu contornar o embate violento da inflação e ganhar poder de compra no ano passado, refere nesta quarta-feira o portal Dinheiro Vivo.

Já no grupo profissional altamente qualificado onde estão médicos, professores, cientistas os salários progrediram apenas 1% no ano passado.