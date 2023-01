Morreu a atriz Gina Lollobrigida, avança a ANSA. Tinha 95 anos. Estrela do cinema italiano, esteve internada em setembro passado por causa de uma fratura no fémur, que a obrigou a uma operação.

Vivia em Appia Antica, Roma, e participou nas últimas eleições, em setembro, para o círculo eleitoral não nominal do Senado em Latina, e noutros círculos eleitorais, para a lista 'Itália Soberana e Popular'.

Fez a sua estreia no teatro aos 17 anos e em 1950, aos 25, fez o seu debute no filme "Fanfan la Tulipe" com Gerard Philipe. A sua grande estreia em Itália deu-se com "Pane amore and fantasy" de Luigi Comencini, em 1953. A sua carreira no cinema valeu-lhe ainda uma estrela no Passeio da Fama em Hollywood.

Depois do cinema, Gina fez carreira como fotógrafa, alcançando grande sucesso na arte do retrato ao imortalizar estrelas e políticos como Fidel Castro.

Foi casada apenas uma vez, com Milko Skofic (1949 - 1971) com quem teve um filho.