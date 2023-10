Após novos comentários sexistas do companheiro, Giorgia Meloni anuncia separação

Há uma nova polémica em Itália com Meloni: companheiro da primeira-ministra aconselha as mulheres a "não se embebedarem" para não serem violadas

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, anunciou esta sexta-feira que está separada do seu companheiro, Andrea Giambruno, com quem manteve uma relação de quase dez anos.

O anúncio, feito nas redes sociais, surge dias depois de um programa de televisão italiano ter mostrado duas gravações em que o jornalista participava e no qual tecia comentários e tinha comportamentos sexistas, como dizer a colegas que se quisessem trabalhar com ele teriam de participar em sexo em grupo e tocar nas virilhas quando algumas passavam por perto, conta a Reuters.

“A minha relação com Andrea Giambruno, que durou quase dez anos, termina aqui. Agradeço-lhe pelos anos esplêndidos que passámos juntos, pelas dificuldades que passámos e por me dar o que há de mais importante na minha vida, que é a nossa filha Ginevra”, escreveu a chefe do executivo italiano na sua conta na rede social X, antigo Twitter.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023

“Os nossos caminhos divergiram há algum tempo e chegou a hora de reconhecer isso. Defenderei o que fomos, defenderei a nossa amizade e defenderei, a todo custo, uma menina de sete anos que ama a mãe e ama o pai, como eu não consegui amar o meu. Não tenho mais nada a dizer sobre isso”, lê-se na publicação, na qual Meloni deixa um aviso: “Todos aqueles que esperavam enfraquecer-me, batendo-me em casa, deveriam saber que por mais que a gota espere desenterrar a pedra, a pedra continua sendo pedra e a gota é apenas água”.

Em agosto, Andrea Giambruno já tinha sido amplamente criticado depois de ter sugerido às mulheres que não se embebedassem para evitar que sejam violadas. “Se vais sair à noite, tens todo o direito de te embebedar, claro, mas se não te embebedares e perderes os sentidos, talvez evites certos problemas, porque depois podes encontrar o lobo”, disse Giambruno no programa que apresenta no canal Mediaset, Diario del Giorno.

A propósito destes primeiros comentários que vieram a público, a primeira-ministra italiana já tinha dito que não queria ser julgada pelas declarações do companheiro e pai da sua filha.

Giambruno é apresentador de um noticiário transmitido pela Mediaset, estando, de momento, afastado dos comandos do programa, que foi suspenso enquanto a empresa avalia o caso.