Banco Atlântico Europa suspende acesso da Global Media à conta e retém receitas da Vasp

Ministério do Trabalho "atento" e "preocupado" com Global Media Group, diz sindicato

A administração da Global Media informou hoje que o Banco Atlântico Europa suspendeu o acesso à conta e reteve as receitas da Vasp, "invocando o impacto mediático" da reestruturação, o que impediu o pagamento aos prestadores de serviços.

Num comunicado a que a Lusa teve acesso, a Comissão Executiva da Global Media Group (GMG) informa que "o pagamento a todos os prestadores de serviços, à semelhança do que é habitual, foi processado para pagamento a partir do dia 10 de dezembro".

Mas, "infelizmente, e sem que previamente tivéssemos sido informados, o Banco Atlântico Europa suspendeu o acesso à conta, retendo assim as receitas oriundas da Vasp, invocando o impacto mediático do plano de reestruturação em curso", adianta a administração.

No entanto, "a Comissão Executiva está a envidar as diligências necessárias para que os pagamentos em falta sejam efetuados já no decorrer da próxima semana".

A Comissão Executiva, liderada por José Paulo Fafe, "agradece a compreensão de todos, e garante que, normalizados que estão os procedimentos que causaram este ligeiro atraso, tudo fará para que situações análogas não se repitam".

No dia 6 de dezembro, em comunicado interno, o GMG avançou que iria negociar "com caráter de urgência" rescisões com 150 a 200 trabalhadores e avançar com uma reestruturação para evitar "a mais do que previsível falência do grupo".