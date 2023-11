Global Media, dona do JN e do DN, quer despedir 150 trabalhadores

O Global Media Group, proprietário dos jornais Jornal de Notícias (JN) e Diário de Notícias (DN) e da rádio TSF, entre outros, quer iniciar um processo de despedimento coletivo, de acordo com um comunicado interno enviado à redação do JN.

Na nota, as delegadas sindicais do JN adiantaram ter sido informadas pela administração do Global Media Group da intenção de proceder ao despedimento coletivo, justificada pelos administradores com a alegada situação financeira difícil que o grupo atravessa.

Durante o encontro, as delegadas sindicais questionaram a administração “quanto à impossibilidade de se fazer um jornal como o JN com a machadada nos já parcos recursos que pode representar a anunciada intenção”, e apelaram à presença dos jornalistas da redação num plenário a realizar esta sexta-feira à tarde.

A CNN Portugal apurou que em causa está o possível despedimento de 150 pessoas.

Ao jornal ECO, José Paulo Fafe, CEO do grupo, confirmou as conversas com representantes do JN, mas diz que “nada está decidido”.

“Não há decisão nenhuma. Há a necessidade de conter despesas, de aumentar receitas e de racionar os custos. Há várias medidas que podem ser implementadas, estamos a estudá-las. Equacionamos várias hipóteses, mas não está decidido”, disse Fafe à publicação, garantindo que o despedimento coletivo “é a solução menos desejável”, sem no entanto avançar quais as alternativas.