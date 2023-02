Alguns sites da Global Media Group foram alvo de um ciberataque. À agência Lusa, o presidente do grupo, Marco Galinha, garante que, até ao momento, o ataque não causou nenhum constrangimento nos órgãos de comunicação do grupo.

“Até agora não temos nada de relevante, mas vamos estar atentos”, frisou o CEO da Global Media Group, dona da TSF, Diário de Notícias e Jornal de Notícias, entre outros títulos.

Segundo Marco Galinha, os ataques incidiram sobre sites antigos, em Wordpress.

“É o que sabemos até agora. [Temos] Tudo a funcionar, estamos em contacto com a equipa e está tudo operacional”, frisou.

O ciberataque a sites da Global Media Group está a ser partilhado em redes sociais, como o Twitter. O site na Internet https://life.dn.pt foi um dos que foi alvo do ataque, com a página principal a apresentar a mensagem “hacked by Cyber Team”.

Também no site https://www.globalmediagroup.pt surgia uma publicação com a mensagem "hackeado por Cyber Team”.

O grupo denominado "Cyber Team", e que é liderado pelo pirata informático português conhecido como "Zambrius", reclamou, em 2020, a autoria do ataque informático contra a página oficial da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e divulgou que teve acesso ao sistema informático do Ministério da Saúde.

Também em 2020, o grupo assumiu publicamente o ciberataque ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil.