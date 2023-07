Novo acionista entra na sociedade de Marco Galinha que controla a Global Media

A gestora de fundos suíça Union Capital Group (UCAP Group) é a nova acionista da Páginas Civilizadas, sociedade do grupo Bel que controla a Global Media, tendo adquirido 37% da mesma. O investimento foi feito pelo World Opportunity Fund Lda, mas não foi possível apurar qual o montante da operação, refere o Jornal Económico (acesso pago).

O fundo – sediado nas Bahamas e que tem 30 mil milhões de dólares sob gestão – pretenderá investir no setor dos media nos países lusófonos, pelo que a entrada na Global Media é vista como um primeiro passo nesse sentido. Estando também atento ao mercado brasileiro, de acordo com o título da Media N9ve, o fundo admite realizar novas aquisições em Portugal.

A Páginas Civilizadas passou este mês a ser a maior acionista da Global Media, com 50,2% do capital, num movimento que foi um primeiro passo para a concretização da operação com o UCAP, que passou assim a deter 37% da empresa que controla o grupo dono do JN, DN e TSF. O restante capital permanece, para já, na posse de empresas controladas por Marco Galinha.

As recentes alterações na Global Media devem acarretar mudanças na administração do grupo. Se na semana passada foi nomeado Paulo César Lima de Carvalho para a administração, o JE avança que outro novo administrador será José Paulo Fafe, que deixou recentemente a gestão do Tal & Qual. Marco Galinha deverá permanecer chairman da Global Media.