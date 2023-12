Chris Rock e outros comediantes de topo recusam apresentar Globos de Ouro

Spielberg, “House of the Dragon” e “Espíritos de Inisherin” triunfam nos Globos de Ouro

É provável que Barbie e Ken sejam os anfitriões dos Globos de Ouro no próximo mês, mas os organizadores do espetáculo têm tido dificuldade em encontrar alguém com o "Kenthusiasm" para apresentar o evento.

Com as nomeações para os Globos a serem anunciadas na segunda-feira de manhã, a CNN soube que a procura pelo apresentador ainda está a decorrer. Chris Rock, duas vezes anfitrião dos Óscares, está entre os que recusaram a oferta para apresentar a cerimónia de 7 de janeiro, disse à CNN uma fonte com conhecimento das conversações, tal como pelo menos outros quatro atores cómicos da elite.

Um representante de Rock não quis comentar.

Rock, que também foi convidado a apresentar os Globos de Ouro anteriores, participou pela última vez numa grande cerimónia de entrega de prémios em 2022, quando foi esbofeteado por Will Smith nos Óscares por ter contado uma piada que fazia referência à batalha de Jada Pinkett Smith contra a alopecia. Rock provavelmente será um dos indicados na próxima cerimónia na nova categoria de melhor desempenho em comédia stand-up na televisão pelo seu especial da Netflix, "Chris Rock: Selective Outrage".

Outros que recusaram

Outra potencial nomeada pelo seu desempenho na série da Netflix "Beef", Ali Wong, também foi abordada para apresentar os Globos, revelou uma fonte com conhecimento do assunto à CNN. Conforme relatado pela primeira vez por Puck, Wong declinou o evento, segundo a fonte.

Ali Wong, aqui em novembro, foi abordada para apresentar os Globos de Ouro em janeiro (Dia Dipasupil/WireImage/Getty Images)

Um representante de Wong não quis comentar.

Will Arnett, Sean Hayes e Jason Bateman, que apresentam o podcast "SmartLess", recusaram uma oferta conjunta para apresentar os Globos, disseram à CNN duas fontes a par do acordo.

Um representante do "SmartLess" recusou-se a comentar.

Se o trio tivesse dito sim, seria a primeira vez que os Globos teriam três anfitriões desde que Louis Gossett Jr., Leslie Nielsen e Jane Seymour apresentaram o espetáculo em 1993. A maior parte das 81 cerimónias do jantar anual de gala não teve anfitrião, mas os Globos parecem atrair mais atenção quando têm um... ou dois.

Há poucas esperanças de que Amy Poehler e Tina Fey, que foram anfitriãs dos Globos quatro vezes e foram aclamadas pela crítica, regressem. As duas já tinham garantido que iam deixar de fazer o espetáculo.

Aparentemente, estavam a falar a sério.

Amy Poehler e Tina Fey foram as anfitriãs de quatro cerimónias dos Globos de Ouro (Getty Images)

"Nunca o fariam (de novo)", afirmou uma fonte próxima de Poehler e Fey à CNN esta semana. "Já acabou".

Um porta-voz dos Globos de Ouro recusou-se a comentar, mas uma fonte familiarizada com a procura disse que há "três conversas muito sérias" em curso com potenciais anfitriões.

Este ano, os Globos mudam-se para uma nova casa de emissão na CBS. Um resultado possível é, obviamente, que a CBS escolha uma das suas próprias estrelas para desempenhar o papel durante três horas de promoção gratuita. É uma abordagem que a NBC adoptou várias vezes como anterior casa de emissão dos Globos, escolhendo talentos cómicos da rede como Jimmy Fallon, Seth Meyers e Andy Samberg como anfitriões do evento. Na ABC, a estrela da rede Jimmy Kimmel voltará a ser o apresentador dos Óscares em março, pela quarta vez.

Não é invulgar que um talento recuse o cargo de anfitrião de um grande espetáculo de entrega de prémios e não é, certamente, exclusivo dos Globos. Para um comediante em ascensão, o espetáculo pode ser a oportunidade de uma vida, mas para um veterano, com toda a preparação e o feedback imediato - muitas vezes negativo -, o resultado não vale a pena.

"É um trabalho ingrato", disse um publicitário de celebridades à CNN.

"Não vale a pena", disse outro publicitário de topo sobre a apresentação de prémios. "Há muita política. Não é fácil e já não é divertido".

Uma mudança em Hollywood

Enquanto o anfitrião para os Globos, que se realizarão dentro de semanas, continua em dúvida, o salão de baile do Beverly Hilton poderá contar com a presença dos prováveis nomeados Leonardo DiCaprio, Robert DeNiro, Martin Scorsese, Margot Robbie, Ryan Gosling, Meryl Streep, Selena Gomez, Emma Stone, Natalie Portman, Jennifer Aniston e Quinta Brunson. Os Globos de Ouro serão o pontapé de saída para uma temporada repleta de entrega de prémios, em que a indústria do entretenimento pretende trazer o brilho, o glamour e a celebração de volta a Hollywood, depois das greves terem encerrado a maioria das produções durante grande parte de 2023.

Os Globos de Ouro vão passar da NBC para a CBS este ano, após a reforma da organização por detrás do evento (CNN)

Os Globos de Ouro também ainda estão a trabalhar para superar um escândalo que veio à tona em 2021, quando o Los Angeles Times documentou a falta de membros negros na Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, que apresentou os prémios, e potenciais transgressões éticas relacionadas com a influência excessiva de seu então grupo de 87 jornalistas internacionais.

Um grupo de publicitários apelou à HFPA para que implementasse "mudanças profundas e duradouras" devido à sua "prática generalizada de comportamento discriminatório, falta de profissionalismo, impropriedade ética e alegada corrupção financeira". Também aconselharam os respetivos talentos a boicotar o evento e a NBC recusou-se a transmitir a emissão em 2022.

Desde então, a HFPA foi dissolvida e os Globos de Ouro passaram a ser propriedade da Dick Clark Productions e da Eldridge Industries, que adquiriram o espetáculo. As mudanças acalmaram os pedidos de protesto desta vez, de acordo com vários publicitários de Hollywood que falaram com a CNN e disseram que os seus clientes famosos estão entusiasmados por assistir aos Globos no próximo mês.

O facto é que a cerimónia de janeiro passado na NBC (apresentada por Jerrod Carmichael) teve a segunda pior audiência de sempre, com 6,3 milhões de telespectadores, uma queda de 26% em relação aos Globos anteriores. O evento poderia provavelmente contar com a ajuda de um anfitrião de renome para melhorar a situação... se os organizadores conseguirem encontrar um.