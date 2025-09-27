Militar da GNR fora de serviço agredido em Viana do Alentejo por três homens - TVI

Militar da GNR fora de serviço agredido em Viana do Alentejo por três homens

  • Agência Lusa
  • MSM
  • Há 19 min
GNR

Vítima transportada para o hospital de Évora, na sequência de ferimentos na zona da cabeça

Relacionados

Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) que se encontrava fora de serviço sofreu esta madrugada ferimentos na sequência de uma agressão, que envolveu mais três homens, em Viana do Alentejo, no distrito de Évora, revelou fonte da GNR.

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR explicou à agência Lusa que os três homens, entre os 33 e 42 anos, abordaram o militar, tendo-se desencadeado uma pequena rixa num espaço onde está a decorrer uma feira, cerca das 04:00.

De acordo com a mesma fonte, a rixa foi travada pelos militares da GNR que se encontravam de serviço naquele local e que detiveram, de seguida, os três homens.

A fonte da GNR acrescentou ainda que o militar que se encontrava fora de serviço sofreu alguns ferimentos na zona da cabeça e foi transportado para o hospital de Évora, para observação.

Na sequência desta ação, um outro militar da GNR sofreu algumas escoriações na zona da face, mas não necessitou de assistência médica.

Continue a ler esta notícia

Relacionados

Três suspeitos de tráfico de droga ficam em prisão preventiva nos Açores

Condenados por tráfico de drogas detidos pela PSP em Leiria e na Marinha Grande

Exclusivo. Decorador de Madonna em Portugal alvo de queixas-crime e processos de clientes bilionários

Mais Vistos

01:15

Funcionários públicos vão continuar a receber aumento mensal de 56 euros

Ontem às 20:54
1

Tempestade Gabrielle atinge Portugal: chuva forte e rajadas até 80 km/h

Hoje às 08:54
2
04:33

Algo que acontece uma vez a cada 10 mil partos: nasceram trigémeas em Viseu

Ontem às 21:32
3
10:59

Exclusivo: o programa na íntegra

Hoje às 09:27
4
04:52

"Comunicado do reconhecimento da Palestina por Portugal é um pedido de desculpas a Israel"

Ontem às 22:26
5
01:49

De verde para azul e até vermelho: há quem ignore o "risco de cegueira" e faça cirurgias para trocar a cor dos olhos

Hoje às 09:27
6
02:13

Água turva, espuma e cheiro nauseabundo: moradores de Barcelos queixam-se do rio Cávado

Ontem às 21:33
7

"Tivemos um incidente". Dinamarca deteta novos sobrevoos de drones a base militar

Há 3h e 27min
8
14:42

5.ª Coluna com Miguel Sousa Tavares na íntegra - 26 de setembro de 2025

Ontem às 22:25
9
01:26

Furacão Gabrielle vai atingir Portugal continental (atenção centro e sul do país)

Ontem às 15:29
10
01:33

Pharming: a nova tática de fraude bancária que engana até os mais atentos

22 set, 14:41
11
04:45

Estilo de vida, genética e idade: como prevenir e controlar a celulite?

Hoje às 08:54
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

04:33

Algo que acontece uma vez a cada 10 mil partos: nasceram trigémeas em Viseu

Ontem às 21:32
01:15

Funcionários públicos vão continuar a receber aumento mensal de 56 euros

Ontem às 20:54

Tempestade Gabrielle atinge Portugal: chuva forte e rajadas até 80 km/h

Hoje às 08:54
01:49

De azul a vermelho: a moda de mudar a cor dos olhos que pode custar a visão

Hoje às 09:27
05:28

Miguel Sousa Tavares: "Tentem arrendar um T2 em Lisboa por menos de 2.300 euros"

Ontem às 21:48
04:45

Celulite: os hábitos que pioram (e os que ajudam a reduzir)

Hoje às 08:54
10:05

"Não vim para Portugal para ser ameaçado". Decorador da casa de Madonna em Portugal investigado por burlas a milionários estrangeiros

Ontem às 21:16

Condenados por tráfico de drogas detidos pela PSP em Leiria e na Marinha Grande

Hoje às 10:07

Renda moderada definida pelo Governo "não vai levar a que rendas de 1.500 passem para 2.300". Casas acima desse valor "vão desaparecer"

Ontem às 22:00
02:13

Água turva, espuma e cheiro nauseabundo: moradores de Barcelos queixam-se do rio Cávado

Ontem às 21:33