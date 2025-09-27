Militar da GNR fora de serviço agredido em Viana do Alentejo por três homens

Condenados por tráfico de drogas detidos pela PSP em Leiria e na Marinha Grande

Um militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) que se encontrava fora de serviço sofreu esta madrugada ferimentos na sequência de uma agressão, que envolveu mais três homens, em Viana do Alentejo, no distrito de Évora, revelou fonte da GNR.

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR explicou à agência Lusa que os três homens, entre os 33 e 42 anos, abordaram o militar, tendo-se desencadeado uma pequena rixa num espaço onde está a decorrer uma feira, cerca das 04:00.

De acordo com a mesma fonte, a rixa foi travada pelos militares da GNR que se encontravam de serviço naquele local e que detiveram, de seguida, os três homens.

A fonte da GNR acrescentou ainda que o militar que se encontrava fora de serviço sofreu alguns ferimentos na zona da cabeça e foi transportado para o hospital de Évora, para observação.

Na sequência desta ação, um outro militar da GNR sofreu algumas escoriações na zona da face, mas não necessitou de assistência médica.