Lar de idosos em Ponta da Barca encerrado por falta de condições

Um lar de idosos no concelho de Ponte da Barca, em Viana do Castelo, foi encerrado na quarta-feira por falta de condições mínimas para um acolhimento digno e seguro dos utentes, informou esta terça-feira a GNR.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que no âmbito de uma investigação de maus-tratos a idosos, realizou, em colaboração com o Instituto de Segurança Social, uma busca domiciliária tendo verificado que o lar funcionava irregularmente como Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI).

Na sequência da busca, foi determinada a interdição da ERPI, tendo dois idosos sido encaminhados para a Unidade Local de Saúde do Alto Minho para avaliação médica.

Foram ainda realojados cinco idosos, com o apoio da Segurança Social, em estruturas residenciais.

A operação contou com o reforço do Destacamento Territorial de Arcos de Valdevez e do Destacamento de Intervenção de Viana do Castelo e ainda com o apoio da Delegada de Saúde do Alto Minho e de inspetoras do Departamento de Fiscalização do Norte, do Instituto de Segurança Social.