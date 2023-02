Quatro homens detidos, 36 infrações detetadas e mais de 300 doses de droga apreendidas integram o balanço de uma operação da GNR realizada nos concelhos de Almada e Palmela, distrito de Setúbal, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou que nesta operação, ocorrida na sexta-feira, foram detidos quatro homens, com idades entre os 24 e 39 anos, dos quais três por tráfico de droga e um sob o qual pendia um mandado de detenção.

Foram detetadas 36 infrações, pelo que os militares elaboraram oito autos de contraordenação relacionados com o consumo de droga e por infrações verificadas em estabelecimentos comerciais fiscalizados e outros 28 no âmbito da legislação rodoviária.

Segundo o comunicado da GNR, durante a operação policial foram ainda apreendidas 136 doses de haxixe, 117 de heroína, 40 de cocaína e 13 de MDMA, 11,5 gramas de ‘crack’, uma catana e duas botijas de óxido nitroso.

A operação, realçou a força de segurança, “teve como principal objetivo a visibilidade em pontos de concentração de pessoas referenciadas por ocorrências generalizadas de incidentes sociais, bem como a prevenção e combate à criminalidade”.

Esta ação visou a “dissuasão de atividades criminosas, controlo, deteção e prevenção da prática de infrações relacionadas com armas e estupefacientes, com o objetivo de reforçar o sentimento de segurança da população”, acrescentou.

Foram empenhados militares do Comando Territorial de Setúbal, nomeadamente do dispositivo territorial e investigação criminal dos Destacamentos de Almada e Palmela e da valência de trânsito do Destacamento de Trânsito de Setúbal.

A operação policial contou ainda com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública, bem como do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção desta força de segurança.