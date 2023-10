Prisão preventiva para três dos seis detidos por burla e roubo a idosos em Santa Maria da Feira

Polícias agredidos no bairro Quinta da Fonte em Loures

Três dos seis detidos na segunda-feira, em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, por suspeita de burla e roubo a idosos, vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, informou a GNR nesta sexta-feira.

Em comunicado, a GNR esclareceu que após terem sido presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Santa Maria da Feira, três detidos ficaram em prisão preventiva.

Os restantes três suspeitos ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência e proibição de se deslocarem aos locais onde alegadamente aconteceram os factos, assim como a casas de crédito e penhora.

A Guarda refere ainda que continuará a desenvolver todas as diligências para apuramento dos factos, e aconselha todas as vítimas que foram alvo de burlas ou roubos com contornos semelhantes a recorrer às autoridades para denunciar os crimes.

Os suspeitos, três homens e três mulheres, com idades entre os 33 e 46 anos, foram detidos na segunda-feira por suspeitas de crimes de roubo e burla, no âmbito de uma investigação que durava há cerca de um ano.

A Guarda assegura ter desmantelado uma rede criminosa dedicada à burla e roubo a idosos que operava a partir da cidade da Marinha Grande, no distrito de Leiria, e que atuava em todo o território nacional, com maior incidência no interior Norte.

“No decorrer das diligências policiais foi possível apurar que os suspeitos se apresentavam aos idosos, especialmente vulneráveis, como funcionários de diversas instituições públicas, sempre com o intuito de levar ao engano, subtraindo dinheiro e ouro”, refere a mesma nota.

No decorrer da ação, os militares da Guarda deram cumprimento a três mandados de busca domiciliária e três a veículos, que resultaram na apreensão de dezenas de peças em ouro que totalizam um valor superior a 61 mil euros.

Foram ainda apreendidos uma pistola, uma caixa de munições, 14 telemóveis, quatro viaturas, duas televisões e 1.800 euros em dinheiro.