GNR deteve 460 pessoas na semana passada, a maioria por crimes durante a condução

A GNR anunciou hoje que na semana passada deteve 460 pessoas em flagrante delito em todo o país durante ações de combate à criminalidade e de fiscalização, a maioria por condução sob o efeito de álcool ou sem carta.

Numa nota, a GNR destacou que, dos 460 detidos entre os dias 28 de abril e a passada quinta-feira, 211 foram-no porque conduziam sob o efeito de álcool e 114 porque conduziam sem habilitação legal.

Foram ainda detidos 39 cidadãos por tráfico de droga, nove por violência doméstica, oito por furto e roubo e outros oito por posse ilegal de arma, e dois por incêndio florestal.

Nas apreensões realizadas pela Guarda destacam-se doses de diversas drogas, nomeadamente 9.111.125 doses de haxixe, 480 doses de cocaína, 84 doses de liamba, 33 doses de heroína, 21 comprimidos de anfetaminas e 10 doses e dois comprimidos de MDMA (ecstasy).

Apreendeu ainda 25 veículos e cinco embarcações, 1.707 munições de diversos calibres, 17 armas brancas ou proibidas e 13 armas de fogo.

No âmbito da fiscalização do trânsito, no mesmo período, a GNR registou 7.831 infrações, destacando-se 3.810 por excesso de velocidade, 721 por falta de inspeção obrigatória e 352 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.

A falta ou uso incorreto do cinto de segurança (248), a falta de seguro (233), anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização (224), o uso indevido do telemóvel durante a condução (213) e irregularidades com tacógrafos (162) foram outras das infrações detetadas, informou a GNR.