Detidos oito suspeitos de tráfico em Gaia e Porto. Foram apreendidas milhares de doses de droga - TVI

Detidos oito suspeitos de tráfico em Gaia e Porto. Foram apreendidas milhares de doses de droga

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 2h e 38min
Drogas (imagem Getty)

GNR apreendeu cocaína, haxixe, canábis, pastilhas e cristais de MDMA, juntamente com armas de fogo. Entre os detidos estão cinco homens e três mulheres

A GNR deteve, na sexta-feira, em Vila Nova de Gaia e no Porto, oito suspeitos de tráfico e aprendeu mais de 4.700 doses de droga, cerca de 192 mil euros em numerário, armas e outro material, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, aquela força de investigação explica que as oito detenções resultaram do cumprimento de 24 mandados de busca, 12 domiciliárias e nove em viaturas, duas em garagens e uma num armazém, nos concelhos de Vila Nova de Gaia, Porto, Santa Maria da Feira e Grândola.

Os detidos, refere o texto, são cinco homens com idades compreendidas entre os 29 e os 67 anos e três mulheres com idades compreendidas entre os 56 e os 59 anos.

No total, foram a apreendidas 1.499,85 doses de cocaína, 3.220,22 doses de haxixe, 98 doses de canábis, 137 pastilhas e cristais de MDMA/ecstasy e 192.843 euros em numerário.

Foram ainda apreendidas uma espingarda com silenciador e mira telescópica, uma espingarda de pressão de ar, duas pistolas, 177 munições de diversos calibres, duas caixas de chumbos, uma granada de instrução inerte e dois petardos.

Além daquele material, foram também apreendidos seis veículos, 29 telemóveis, sete balanças de precisão, cinco facas com vestígios de produto estupefaciente, diversos manuscritos relacionados com o tráfico e artigos utilizados no corte, preparação e acondicionamento do produto estupefacientes.

A GNR apreendeu também um tablet, duas chapas de matrícula, cinco localizadores, equipamento eletrónico concebido para interferir e bloquear sinais de radiofrequência ('jammer'), além de um cofre e uma botija de óxido nitroso.

Segundo o texto, "na sequência de diligências subsequentes à operação, foi ainda possível localizar uma viatura que se encontrava com matrículas falsas apostas, tendo-se vindo a apurar que havia sido furtada em França".

Foi realizada uma busca à viatura, tendo sido detetadas e apreendidas 830 doses de cocaína, uma balança de precisão e uma faca com resíduos de estupefacientes.

Os detidos foram presentes no Tribunal Judicial do Porto, mas até ao momento não foram ainda divulgadas as medidas de coação tias como necessárias.

