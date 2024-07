GNR apreende meia tonelada de folha de tabaco no concelho de Lisboa

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou esta quinta-feira a apreensão, no concelho de Lisboa, de meia tonelada de tabaco de corte fino, com um valor comercial acima dos 23 mil euros.

Em comunicado, a GNR adianta que a apreensão ocorreu na terça-feira, no âmbito de uma fiscalização rodoviária a um veículo de mercadorias, tendo sido detetado que transportava quantidades de tabaco “sem cumprimento das formalidades legalmente exigidas para o transporte”.

No âmbito da ação, a guarda apreendeu 500 quilogramas de folha de tabaco de corte fino, distribuídos por 500 sacos de um quilograma. Um homem de 44 anos foi constituído arguido e foi elaborado um auto por introdução fraudulenta no consumo.

Segundo a GNR, o valor comercial do produto apreendido ascende a 23 mil euros, sendo que, em caso de venda ao público, o Estado Português teria sido lesado em mais de 126 mil euros, devido ao não pagamento do respetivo Imposto Especial sobre o Consumo de Tabaco e Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA).

A ação contou com o reforço dos militares da guarda do Destacamento de Trânsito do Carregado, do Comando Territorial de Lisboa.