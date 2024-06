GNR apreende quase 2900 pares de ténis contrafeitos em armazéns do distrito de Lisboa

Cerca de 2.900 artigos contrafeitos foram apreendidos pela Unidade de Ação Fiscal (UAF) da GNR no dia 06 de junho, no âmbito de uma operação de combate à contrafação no distrito de Lisboa, declarou a GNR hoje num comunicado.

“A Unidade de Ação Fiscal (UAF), através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) de Lisboa, no dia 06 de junho, apreendeu cerca de 2.900 artigos contrafeitos numa operação de combate à contrafação (intitulada Jade), efetuando diversas buscas em estabelecimentos comerciais utilizados para armazenamento e venda de produtos contrafeitos, no distrito de Lisboa”, indicou a nota da GNR.

No seguimento da ação, que decorreu no âmbito de uma investigação que teve início no final de 2023, visando o ilícito criminal de venda ou ocultação de produtos, “foi dado cumprimento a dois mandados de busca domiciliária e um mandado de busca em armazém (…)”, segundo o comunicado.

De acordo com a nota, foram apreendidos 2.884 pares de ténis e 28.570 euros em numerário.

A ação resultou na constituição de arguidos: um homem e duas mulheres, com idades compreendidas entre os 32 e os 39 anos, e duas pessoas coletivas, segundo a GNR.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Lisboa, indicou a nota.

A operação contou com 21 militares do destacamento de Ação Fiscal de Lisboa da GNR, bem como com o apoio da PSP e de uma perita oficial de sociedades das marcas afetadas.