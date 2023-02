Nove pessoas foram detidas pela GNR por tráfico de droga e posse de arma proibida nos concelhos de Penafiel, Marco de Canaveses e Cinfães, numa operação que permitiu apreender mais de 7.000 euros, droga e armas de fogo.

Em comunicado, a GNR informa que os detidos são oito homens, entre os 34 e os 52 anos, e uma mulher, de 46 anos, e que a operação decorreu na sequência de uma investigação que durava há cerca de um ano, envolvendo os crimes de tráfico de estupefacientes, posse de arma proibida e posse ilegal de arma.

A operação permitiu à GNR apreender 7.546 euros em numerário, 618 doses de heroína, 294 de cocaína, 436 de haxixe, 165 comprimidos de metadona, sete armas de fogo e diversas munições de vários calibres.

Foram ainda apreendidos três sabres, um punhal, seis viaturas, um computador portátil, 21 telemóveis, um iPad, uma balança de precisão, várias máquinas, ferramentas e instrumentos de bricolage e construção provenientes de furtos e diverso material relacionado com o tráfico de droga.

O Comando Territorial do Porto da GNR diz ainda que a operação envolveu o cumprimento de 11 mandados de busca domiciliária, 7 mandados de busca não domiciliária e 7 mandados de detenção fora de flagrante delito.

Os detidos serão presentes hoje a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel.

A ação policial, da responsabilidade do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Penafiel, contou com o reforço do Destacamento de Intervenção (DI) do Porto, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais (GIOE), ambos da Unidade de Intervenção (UI).