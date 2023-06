GNR resgata 82 migrantes ao largo da costa italiana

A GNR participou, este sábado, no resgate de 82 migrantes, ao largo da costa italiana. Em comunicado divulgado este domingo, a GNR adianta que a operação ocorreu em coordenação com o MRCC Roma e uma embarcação da Guardia Costiera, no âmbito da Operação Conjunta “THEMIS 2023”.

“Durante uma ação de patrulhamento, após o alerta das autoridades italianas para um veleiro suspeito de transportar migrantes a bordo, pelas 20:58, a Lancha de Patrulhamento Costeiro ‘Bojador’ foi acionada, em coordenação com a embarcação CP 311 da Guardia Costiera, em resposta à operação SAR. Pelas 04:30, foi detetada a embarcação. Por volta das 05:00 foi iniciado o transbordo dos migrantes para bordo da embarcação da Guardia Costiera, enquanto a LPC Bojador, em conjunto com um navio mercante, auxiliou na tentativa de garantir a proteção no decorrer das manobras de resgate dada a forte agitação marítima que se fazia sentir”, pode ler-se no documento enviado às redações.

A operação terminou pouco depois do meio-dia, com a chegada ao Porto de Rocella Jónica. A GNR, através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), participa na coordenação operacional nas fronteiras externas da União Europeia, para controlar os fluxos de migração e impedir a criminalidade transfronteiriça, sob a égide da Agência da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), que vai decorrer até 12 de julho de 2023.