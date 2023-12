GNR regista um morto e sete feridos graves em 390 acidentes nas últimas 48 horas

Um morto, sete feridos graves e 15 ligeiros são o resultado dos 390 acidentes registados na sexta-feira e no sábado pela GNR, segundo os dados provisórios da operação “Natal e Ano Novo 2023/2024”.

Relativamente ao acidente com uma vítima mortal, um homem com 76 anos, a GNR adianta, em comunicado, que foi uma colisão entre um veículo ligeiro de passageiros e um velocípede ocorrida cerca das 17:20 de sábado na Estrada Nacional n.º 2, em Castro Verde, em Beja.

Em resultado das ações desencadeadas pelos militares que, diariamente, estão empenhados no patrulhamento rodoviário e na prestação de auxílio aos condutores, foram fiscalizados, entre as 00:00 de sexta-feira e as 23:59 de sábado, 16.934 automobilistas.

A GNR detetou 105 automobilistas que conduziam com excesso de álcool e, destes, 58 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 gramas/litro (o máximo legal é de 0,5 g/l).

Foram ainda detidas 49 pessoas por conduzirem sem habilitação legal, adianta a Guarda Nacional Republicana em comunicado.

Das 4.231 contraordenações rodoviárias detetadas, a GNR destaca 1.214 por excesso de velocidade, 47 por excesso de álcool, 153 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças (cadeirinha).

Os dados referem também que 95 contraordenações se deveram ao uso indevido do telemóvel a conduzir, 412 a falta de inspeção periódica obrigatória e 154 a falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A GNR assegura que durante a operação irá continuar “a priorizar a fiscalização” da condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, o excesso de velocidade, a utilização indevida do telemóvel.

A utilização correta do cinto de segurança e da cadeirinha, a falta de inspeção periódica obrigatória e de seguro de responsabilidade civil obrigatório e a incorreta execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem, são outras situações a que os militares vão estar atentos nas ações de fiscalização.