Operação da GNR no Seixal, Sesimbra e Sines com 15 detidos e droga apreendida

Quinze detidos e mais de 2.600 doses de droga apreendidas são o balanço de uma operação da GNR realizada este domingo nos concelhos do Seixal, Sesimbra e Sines, no distrito de Setúbal, divulgou a força de segurança.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Comando Territorial de Setúbal da GNR indicou que a operação, realizada esta madrugada, incluiu várias ações de fiscalização a pessoas, veículos e estabelecimentos comerciais.

No total, segundo a GNR, foram fiscalizadas mais de 300 pessoas, centenas de veículos e oito estabelecimentos comerciais.

Os militares detiveram 15 homens, com idades entre os 19 e 60 anos, nomeadamente seis por condução sob influência do álcool, cinco por falta de habilitação legal para conduzir, um por posse de arma proibida e tráfico de droga, outros dois por tráfico de droga e um por resistência e coação, adiantou.

Além das detenções, a GNR salientou que, na operação, foram apreendidas 2.550 doses de heroína, 62 de haxixe, 46 de MDMA, oito de liamba, cinco de cocaína, uma arma de fogo e 12 veículos.

Já na área da fiscalização rodoviária a Guarda elaborou um total de 96 autos de contraordenação, dos quais 44 relacionados com a condução sob influência do álcool.

Foram ainda elaborados nove autos de contraordenação por posse e consumo de droga.

Das detenções realizadas, a GNR destacou o caso de um homem que foi detido por posse de arma proibida e tráfico de droga, tendo ficado sob custódia da Guarda até ser presente no Tribunal Judicial de Almada.

Os restantes factos de âmbito criminal foram comunicados aos Tribunais Judiciais de Almada e de Sesimbra.

Nesta operação, de acordo com a GNR, foram empenhados 140 militares do dispositivo territorial, trânsito, intervenção e investigação criminal do Comando Territorial de Setúbal e também dos comandos de Évora, Lisboa e Portalegre e de várias unidades da Guarda.