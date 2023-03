Dois homens, de 26 e 29 anos, foram detidos pela GNR pelo crime de tráfico de estupefacientes, tendo os militares apreendido 1.679 doses de haxixe, no concelho de Seixal (Setúbal), revelou este domingo aquela força de segurança.

Em comunicado, o Comando Territorial de Lisboa da Guarda explicou que os homens, residentes em Fernão Ferro, Seixal, foram detidos através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Sintra, na quinta-feira.

As detenções realizadas pelo NIC surgiram no âmbito de diligências relacionadas com uma investigação por furtos em veículos nas zonas de Sintra e Cabo da Roca que decorria há cerca de um ano.

“Temos em investigação um processo de furtos qualificados em interior de veículos”, encontrando-se “um indivíduo em prisão preventiva e outro em prisão domiciliária”, disse à agência Lusa o capitão Fernando Silva, comandante do Destacamento Territorial de Sintra da GNR.

Na quinta-feira passada, enquadradas no inquérito em curso, “houve necessidade de efetuar buscas na casa do indivíduo que está em prisão domiciliária”, contou o comandante.

E foi no interior dessa habitação que “se encontravam também e foram detidos, em flagrante, os dois homens por tráfico de estupefacientes”, destacou.

No decorrer da ação policial, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária e os militares da GNR apreenderam as 1.679 doses de haxixe, três facas, dois punhais, uma soqueira, 490 euros em numerário, vários artigos de vestuário e diverso equipamento informático, de som e fotográfico, pode ler-se no comunicado.

Os detidos foram constituídos arguidos e saíram em liberdade, sob termo de identidade e residência, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Sintra, tendo o processo baixado a inquérito.