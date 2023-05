GNR resgata 138 migrantes ao largo da costa italiana

A GNR resgatou 138 migrantes, esta quinta-feira, ao largo da costa italiana com a lancha de patrulhamento costeiro Bojador, através da Unidade de Controlo Costeiro no âmbito da Operação Conjunta “THEMIS 2023".

Em comunicado, a GNR informa que a lancha detetou uma embarcação de pesca que se dirigia para a costa de Crotone, Itália, onde eram visíveis várias pessoas dentro do convés da embarcação. Ao perceberem que estavam mais de uma centena de migrantes a bordo e, "visto não estarem reunidas condições de segurança dentro da embarcação de pesca, foi iniciada uma operação de busca e salvamento".

Os migrantes, entres os quais 36 mulheres e 35 crianças, foram transferidos em segurança para a lancha portuguesa. Uma das mulheres a bordo sentiu-se mal durante a viagem e teve de ser socorrida.

"Já no deslocamento para o Porto de Crotone, verificou-se que uma das mulheres que se encontrava a bordo da embarcação, que se encontrava na fase final do ciclo da gravidez, se encontrava debilitada, pelo que foi diligenciada a prestação dos cuidados especializados a bordo, sendo os mesmos garantidos por uma equipa médica proveniente de uma embarcação da Guardia Costiera que foi destacada para o local", lê-se no comunicado.

A Guarda Nacional Republicana, através da Unidade de Controlo Costeiro, projetou a lancha de patrulhamento costeiro “Bojador” na operação conjunta “THEMIS 2023” - Itália, sob a égide da Agência da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira (Frontex), no âmbito da coordenação operacional nas fronteiras externas da União Europeia, para controlar os fluxos de migração e impedir a criminalidade transfronteiriça, que decorrerá até 12 de julho de 2023.