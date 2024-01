Reino Unido alerta para abordagem por desconhecidos de um petroleiro no Golfo de Omã

A Marinha de Guerra britânica revelou esta quinta-feira que um grupo de "pessoas não autorizadas" abordou um navio no Golfo de Omã, que liga ao Mar da Arábia, ativando alertas para todas as companhias de navegação.

Os militares britânicos "receberam um relatório de uma embarcação que estava a ser abordada por pessoas não autorizadas aproximadamente às 03:30 (hora de Lisboa)".

"Não foi possível estabelecer qualquer contacto com o navio neste momento", disse a fonte da Marinha de Guerra do Reino Unido referindo que as autoridades de Omã estão a investigar.

Até ao momento, Omã não reagiu a esta informação, sendo que a ação não foi reivindicada.

De acordo com a Associated Press, o organismo militar britânico United Kingdom Maritime Trade Operations, que emite avisos e informações aos marinheiros no Médio Oriente, especificou que o incidente começou ao início da manhã nas águas entre Omã e o Irão, numa área onde navegam embarcações que cruzam o Estreito de Ormuz.

Na estreita foz do Golfo Pérsico passa um quinto de todo o petróleo comercializado.

O organismo militar britânico indicou ter recebido um relatório do responsável pela segurança do navio, segundo o qual ouviu "vozes desconhecidas ao telefone".

Os militares britânicos acrescentaram que os esforços para contactar o navio falharam.

Por outro lado, a empresa privada de informações marítimas Ambrey afirmou que "seis militares" (não identificados) entraram a bordo do navio, que identificou como o petroleiro St. Nikolas.

Segundo a companhia, os homens cobriram as câmaras de vigilância quando entraram a bordo.

O St. Nikolas está associado à companhia de navegação grega Empire Navigation.

A empresa sediada em Atenas declinou fazer comentários.

Em setembro do ano passado, a Empire Navigation declarou-se culpada de contrabando de petróleo bruto iraniano sancionado e concordou em pagar uma multa de 2,4 milhões de dólares num caso que envolvia o petroleiro Suez Rajan, que transportava cerca de um milhão de barris de petróleo.

A Marinha de Guerra dos Estados Unidos, que patrulha o Médio Oriente, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a alegada abordagem.

Este incidente é semelhante ao ocorrido na semana passada, quando a Índia teve de socorrer um navio de bandeira liberiana que foi desviado ao largo da costa da Somália.

Tanto os rebeldes xiitas huthi do Iémen como os piratas somalis aumentaram os ataques a navios no Mar Vermelho e ao largo da Somália nos últimos meses.