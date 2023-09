Fotojornalista português Gonçalo Lobo Pinheiro vence festival brasileiro

O fotojornalista português Gonçalo Lobo Pinheiro, radicado em Macau há 13 anos, conquistou o primeiro lugar na categoria de ensaio no Paraty em Foco - Festival Internacional de Fotografia, no Brasil.

A distinção foi atribuída ao projeto documental fotográfico "O que foi não volta a ser...", em que o autor enquadrou fotografias antigas de Macau, captadas a preto branco, entre os anos de 1930 e 1990, em diversos formatos, com imagens atuais do território para recriar cenários e pontos de contacto entre passado e presente.

It was another emotional day in my life. Thank you all for the support. The exhibition is on display at the Rui Cunha Foundation until the 26th of November and the book be purchased through my website at https://t.co/CXN46YtlUV pic.twitter.com/HM9hjIoxiX