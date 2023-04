O incêndio numa fábrica de produtos químicos em Gondomar, no distrito do Porto, está em fase de rescaldo, depois de ter passado “toda a noite” em vigilância, disse à agência Lusa o presidente da Câmara, Marco Martins.

O fogo deflagrou pelas 17:40 deste sábado na fábrica da Sociedade Portuense de Drogas, em São Cosme.

Pelas 01:20, altura em que as chamas já estavam dominadas, permaneciam no local 195 operacionais, apoiados por 62 veículos, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O comandante dos bombeiros de Gondomar, Fernando Tavares, garantiu na altura que “as pessoas podem regressar a casa em segurança”, pedindos-lhe que abram portas e janelas dos locais para que o ar possa circular.

Os moradores de 15 habitações nas redondezas da fábrica, que tiveram de ser retirados por existir risco de explosão, foram autorizados a regressar a casa.

Durante algumas horas, os operacionais centraram esforços em confinar as chamas aos armazéns da fábrica, para que não atingissem silos com combustível que existem no local.

A fábrica não estava a laborar, pelo que não há feridos a registar. No entanto, dois bombeiros ficaram feridos no combate ao incêndio.

“Temos dois feridos ligeiros que já foram encaminhados para o hospital”, disse Marco Martins.

Em declarações aos jornalistas no local, Fernando Tavares especificou que um dos feridos é “uma bombeira que sofreu uma crise convulsiva”.