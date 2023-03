O Silicon Valley Bank não será alvo de um resgate federal, afirmou este domingo a secretária de Estado do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen. O Governo está, no entanto, a trabalhar com os reguladores para ajudar os depositantes do “Banco das Startups”, que colapsou na sexta-feira.

Os clientes estão preocupados porque a Federal Deposit Insurance Corporation, que assumiu o controlo da instituição financeira, só garante depósitos até 250 mil dólares. Muitas empresas e detentores de fortunas tinham montantes muito superiores no banco. Existe ainda o receio de que, sem acesso ao dinheiro, não poderão ser pagos os salários aos trabalhadores.

Apesar destes receios, Janet Yellen afirmou, em entrevista à CBS, que o Governo não irá optar por um resgate do Silicon Valley Bank (SVB), ao contrário do que aconteceu com algumas grandes instituições na crise financeira de 2008.

“Não vamos fazer isso novamente, mas estamos preocupados com os depositantes e estamos focados em tentar ir ao encontro das suas necessidades”, afirmou a secretária de Estado do Tesouro dos Estados Unidos. “O sistema bancário americano é realmente seguro e bem capitalizado”, acrescentou, reforçando a mensagem deixada no sábado.

A falência do SVB foi a maior de uma instituição financeira nos EUA desde a crise de 2008. O banco liderado por Greg Becker era o 16.º maior do país em valor dos ativos: 209 mil milhões de dólares, no final de 2022. Tinha 175,4 mil milhões de dólares em depósitos. A quebra de confiança deu-se a partir de quinta-feira passada, depois de reconhecer uma perda de 1,8 mil milhões de dólares em ativos e não ter conseguido avançar com um aumento de capital.

Os gestores de várias empresas tecnológicas e de fundos de capital de risco envidaram esforços este fim de semana para manter as startups que trabalhavam com o SVB a funcionar, noticia a Reuters. Um deles foi Sam Altman, fundador da OpenAI, proprietária do ChatGPT, que segundo o irmão está a pagar diretamente a alguns empreendedores para manter as empresas.

Garry Tan, CEO da aceleradora de startups Y Combinator chamou à falência do SVB “um acontecimento de nível de extinção”, que pode fazer recuar a inovação e o ecossistema em dez anos. Partilhou ainda que 30% das empresas da Y Combinator ficariam sem possibilidade de pagar salários nos próximos 30 dias.

From what I hear, there are venture debt options coming from providers like Brex, but we're going to need *a lot* of options in order to avoid a mass shutdown of all American startups in the next few weeks. — Garry Tan 陈嘉兴 (@garrytan) March 10, 2023