Costa admite subida do salário mínimo acima dos 810 euros em 2024

O primeiro-ministro, António Costa, admite que o salário possa subir para lá dos 810 euros já em 2024.

Em entrevista ao Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), António Costa recorda a proposta da UGT para um aumento superior ao previsto pelo acordo de rendimentos e a abertura das confederações patronais para negociar esse valor. Neste contexto, o primeiro-ministro assegura que o Governo não será barreira para uma negociação em alta desse valor.

Não será seguramente por parte do Governo que haverá qualquer resistência" a esse aumento, vinca.

O chefe do executivo lembra que o Governo fixou "um objetivo geral para todos os salários", não apenas do salário mínimo nacional, de modo a convergir o valor com "o peso na UE dos salários no conjunto da riqueza nacional, que é cerca de 48%".

Essa meta ainda se mantém, garante o primeiro-ministro, assumindo esse objetivo sem esquecer o "bom senso" que tem acompanhado a "trajetória" do Governo nesta matéria. "O salário mínimo já subiu 50% nestes oito anos, o salário médio subiu 31% ao longo destes anos", lembra.

Na passada quinta-feira, o líder da UGT argumentou que há condições para fixar o salário mínimo nacional nos 830 euros em 2024, um valor superior ao previsto no acordo de rendimentos assinado há cerca de um ano na Concertação Social entre o Governo, as confederações patronais e a UGT, e que definia um aumento de 4,8% dos salários e fixava o salário mínimo em 810 euros. A Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) já veio a pública manifestar disponibilidade para subir os salários acima do valor previsto.