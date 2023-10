Costa não tem "nenhuma razão para pôr em causa a seriedade do PSD" sobre o novo aeroporto

O primeiro-ministro diz não ver motivos para o PSD 'romper' o acordo obtido há um ano com o Governo para a criação da Comissão Técnica Independente para definir a localização do novo aeroporto. Mas não descarta essa hipótese - até porque, sobre este tema, o PSD "já disse tudo e o seu contrário", acusa.

"Não vejo porque o PSD há de romper [o acordo]. Não seria a primeira vez que o PSD me surpreenderia, porque o PSD, sobre o novo aeroporto, já disse tudo e o seu contrário. Pelas conversas que tive com Montenegro, não tenho nenhuma razão para pôr em causa a seriedade do PSD nesta metodologia", afirmou, quando questionado, durante o CNN Town Hall, sobre a possibilidade de os sociais-democratas voltarem atrás no acordo.

Isto no mesmo dia em que Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD, admitiu jornal Público, que o rumo do processo de escolha da localização do novo aeroporto levou a uma "quebra de confiança", que pode levar o partido a romper o entendimento a que chegou com o Governo no ano passado. Esta "quebra de confiança", esclareceu o social-democrata, está relacionada com as alegações em torno da falta de independência da comissão técnica e também das declarações, consideradas contraditórias, dos membros do Governo sobre a opção Santarém.

Confrontado com esta questão, o primeiro-ministro lembra que a composição da Comissão Técnica Independente não foi escolhida nem pelo Governo, nem pelo PSD, demarcando-se assim das alegações de falta de independência da equipa.

Sobre o tema do novo aeroporto, António Costa diz que foi "o primeiro primeiro-ministro" que chegou ao governo e, "em vez de ter a tentação de reabrir o debate, se limitou humildemente a aceitar o que tinha sido decidido pelo governo anterior", de Pedro Passos Coelho.

Quem esteve mal, diz, foi o anterior líder dos sociais-democratas, Rui Rio. "O que aconteceu foi que quando houve dois municípios que decidiram que não concordavam com aquela solução e era necessário alterar a lei, o Dr. Rui Rio disse 'eu não estou em condições de alterar a lei porque dentro do PSD há uma grande dúvida sobre qual deve ser a localização'", acusa António Costa, admitindo ter ficado surpreendido com a mudança de postura dos sociais-democratas.

"Felizmente, Luís Montenegro disse 'não vou reabrir o debate e aceito fixarmos em conjunto qual a metodologia", acrescenta, ressalvando que, sobre o tema do novo aeroporto, haverá sempre contestação, seja qual for a decisão tomada: "haverá sempre 80% de opositores".