"Não sei o que é preciso mais acontecer no país": IL espera que Costa se demita ou que Marcelo "ponha ordem na casa" com dissolução da AR

Costa foi a Belém prestar esclarecimentos a Marcelo sobre buscas e detenções no Governo

Rui Rocha, presidente da Iniciativa Liberal, considera que o primeiro-ministro "não tem condições para continuar a exercer funções" na sequência das buscas em vários ministérios e ao chefe de gabinete de António Costa.

"Estamos perante factos de enorme gravidade", começa por dizer o presidente da Iniciativa Liberal, em declarações na Assembleia da República para se referir à detenção de três pessoas do "círculo íntimo" do primeiro-ministro no âmbito de um processo sobre exploração de lítio em Montalegre.

Neste contexto, Rui Rocha defende que, "num país em que as instituições políticas estivessem a funcionar", o que "seria normal" era o primeiro-ministro "chegar à conclusão que não tem condições para continuar a exercer funções".

Caso contrário, o líder dos liberais apela à responsabilidade de Marcelo Rebelo de Sousa para que "ponha ordem na casa e dissolva a Assembleia da República".

"Se isto não justifica que o senhor Presidente da República ponha ordem na casa, dissolva a Assembleia da República e permita a renovação democrática, política e institucional no país, então eu não sei o que é preciso mais acontecer no país", argumenta.