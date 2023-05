Medina tem excedente orçamental de 962 milhões à boleia do aumento das receitas

O aumento de 9,5% das receitas em abril colocou o saldo orçamental das Administrações Públicas no verde. O excedente registado foi de 962 milhões de euros, o que representa “uma melhoria de 1.657 milhões”, revela o comunicado do Ministério das Finanças desta quarta-feira.

“Neste desempenho, a receita está ajustada dos 3.018 milhões de euros da transferência do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos (FPCGD) para a Caixa Geral de Aposentações (CGA)“, ressalva o comunicado. Um ajustamento feito apesar de a operação “ser neutra no saldo na ótica de contas nacionais, assumindo uma natureza financeira, releva para a execução na ótica da contabilidade pública”.

O comunicado das Finanças detalha que a receita fiscal cresceu 10% e a receita com contribuições sociais aumenta 11,9%, “refletindo as dinâmicas positivas observadas no mercado de trabalho português”.

Este desempenho das receitas permitiu mais do que compensar o aumento da despesa com a subida de salários, prestações sociais e aquisição de bens e serviços ou investimento. A despesa efetiva subiu 6,9% em termos homólogos, se forem excluídos os efeitos extraordinários, ou seja, os “encargos com as medidas Covid-19 e com as medidas de mitigação de choque geopolítico”. Já a despesa primária, a que não tem em conta os juros, aumentou 8,7% em termos homólogo se 19,4 face a igual período de 2019, antes da pandemia.

As despesas com pessoal aumentaram em termos homólogos 6,4% até abril, “refletindo a atualização transversal remuneratória dos trabalhadores das Administrações Públicas” e o “impacto do aumento da remuneração mínima mensal garantida”. A Função Pública teve uma atualização salarial em janeiro, de 52,11 euros para salários até cerca de 2.600 euros e de 2% para remunerações superiores. Só na execução de maio haverá reflexo da decisão do Executivo em avançar com um novo aumento salarial de 1%, que terá retroativos a janeiro, e que se aplica a toda a tabela remuneratória única, além da subida do subsídio de refeição para seis euros. Esta medida para ajudar a fazer face aos impactos da inflação terá impacto nas contas públicas de 245 milhões de euros, de acordo com os dados avançados pelo Executivo.

O peso do aumento inicial dos funcionários do Estado nas despesas com pessoal foi maior no Serviço Nacional de Saúde (+8,2%) e na PSP e GNR (+6,8%), refere o mesmo comunicado.

EM ATUALIZAÇÃO