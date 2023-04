A informação foi confirmada à CNN Portugal pelo próprio ministério liderado por João Galamba.

O gabinete do ministro diz que o adjunto, Frederico Pinheiro, teve “comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades das suas funções" que tem no Governo.

A CNN sabe que em causa está também troca de mensagens divulgada ontem pela SIC entre Frederico Pinheiro e João Galamba onde ficava claro que o Ministério das Infraestruturas preparou a ex-ceo da TAP para a comissão parlamentar de economia, que decorreu em janeiro.

Frederico Pinheiro era adjunto de Pedro Nuno Santos e manteve-se em funções com a pasta da aviação depois da demissão do ex-ministro.

Isso mesmo vai ficar escrito no despacho a publicar em Diário da República, diz o Ministério das Infraestruturas, sem avançar mais detalhes.

A exoneração foi assinada na quarta-feira