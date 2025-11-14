Portugal submeteu oitavo pedido de pagamento do PRR a Bruxelas. Ministério da Economia garante execução do plano a um "bom ritmo" - TVI

Portugal submeteu oitavo pedido de pagamento do PRR a Bruxelas. Ministério da Economia garante execução do plano a um "bom ritmo"

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 6 min
O ministro Adjunto e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida (LUSA/Filipe Amorim)

Portugal continua a estar entre os Estados-membros com melhor desempenho no PRR. Castro Almeida diz que "antecipação de marcos e metas demonstra estabilidade, rigor e uma gestão responsável dos fundos europeus"

Portugal submeteu esta sexta-feira à Comissão Europeia o oitavo pedido de pagamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), com a comprovação de 22 marcos e metas.

“Portugal submeteu hoje à Comissão Europeia o 8.º pedido de pagamento do PRR, dando continuidade ao calendário acordado com Bruxelas e confirmando o bom ritmo de execução do plano”, anunciou, em comunicado, o Ministério da Economia e Coesão Territorial.

Este pedido integra 22 marcos e metas, a que se juntam outros 14 submetidos de forma antecipada, “num total de 36, que transitam do 9.º e 10.º pedidos de pagamento”.

Para o Governo, esta antecipação confirma a capacidade de execução do PRR, bem como o cumprimento do acordado com Bruxelas.

Segundo a mesma nota, com a apresentação deste pedido, e após a avaliação positiva da Comissão Europeia ao sétimo pedido de pagamento, Portugal continua a estar entre os Estados-membros com melhor desempenho no PRR.

“O Governo mantém o compromisso com uma execução eficiente, transparente e dentro dos prazos definidos. A antecipação de marcos e metas demonstra estabilidade, rigor e uma gestão responsável dos fundos europeus”, afirmou, citado no mesmo comunicado, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida.

No final do mês passado, Portugal submeteu a Bruxelas uma nova revisão do PRR para assegurar a execução de todos os marcos e metas até 31 de agosto do próximo ano.

Num comunicado divulgado na altura, o Governo disse que a revisão garante "que todas as subvenções previstas no PRR serão cumpridas", que "todas as subvenções do PRR serão investidas”, tendo sido aumentadas algumas metas e “outras diminuídas, assegurando que o valor final se mantém o mesmo" e que "as obras que estava previsto financiar com empréstimos do PRR e que não podem ser executadas até agosto de 2026, no valor de 311 milhões de euros, serão executadas com recurso a outros empréstimos, com taxas de juro equivalentes".

Trata-se do "caso da linha vermelha do Metro de Lisboa", precisou o ministério, depois de ter sido noticiado que o financiamento da obra poderia estar em risco por atrasos no avanço da empreitada.

O Governo explicou ainda que nesta revisão foram "ajustados prazos e eliminados obstáculos administrativos na comprovação dos marcos e metas" e que Bruxelas "aceitará também, no âmbito das regras aplicáveis, a eliminação ou fusões de marcos e metas intermédios ou associados a medidas de reduzido valor".

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Escola em Cinfães investiga amputação de dedos de aluno de nove anos

Há 2h e 37min
1

Idoso desaparecido na última noite após ficar com carro atolado foi encontrado. Já tinha água pelos pés

Hoje às 10:20
2

Fenómeno extremo de vento faz cair árvores e estruturas em Faro

Hoje às 13:04
3

Combustíveis sobem na próxima semana

Hoje às 10:10
4

Um morto e três feridos graves num despiste de automóvel em Ferreira do Alentejo

Ontem às 23:30
5
01:58

Vento forte e chuva fizeram muitos estragos em Faro. IPMA analisa possibilidade de tornado

Ontem às 21:27
6
07:07

OnlyFans está a crescer em Portugal: há cada vez mais criadores e fãs pagantes

12 nov, 22:33
7

Depressão Claudia causa mais de 2.400 ocorrências em Portugal em dois dias

Hoje às 12:20
8
00:32

Carro atropela mota em pleno trânsito da Ponte 25 de Abril

11 nov, 13:36
9
01:29

Ferrari apreendido e colocado ao serviço da PSP vai ter de ser devolvido

Há 2h e 56min
10

Criaram uma App e disfarçados de estafetas distribuíam droga em Lisboa. PSP fez seis detenções

Hoje às 08:33
11
02:53

Depressão Cláudia: tempo fez com que telhados e árvores voassem

Ontem às 22:44
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Escola em Cinfães investiga amputação de dedos de aluno de nove anos

Há 2h e 37min
01:09

Depressão Claudia: dois mortos, 32 deslocados e 18 salvamentos após tempestade

Há 2h e 57min

"A todos nós nos choca": morreram em casa encurralados pela água, "ninguém pode dizer que não conhece o problema" daquela rua

Ontem às 20:54
01:55

Ataque russo a Kiev. "Tínhamos acabado de nos esconder no corredor e apercebi-me de que o meu cabelo estava a arder"

Há 2h e 29min

Combustíveis sobem na próxima semana

Hoje às 10:10

Salário mensal médio aumenta 2,6% em termos reais no 3.º trimestre

Hoje às 11:34
01:29

Ferrari apreendido e colocado ao serviço da PSP vai ter de ser devolvido

Há 2h e 56min

Criaram uma App e disfarçados de estafetas distribuíam droga em Lisboa. PSP fez seis detenções

Hoje às 08:33

Medicamentos essenciais e fármacos até 30 euros não terão aumentos em 2026

Hoje às 06:06
04:20

Viajou de avião e teve problemas com a bagagem? Saiba o que fazer

Há 2h e 41min