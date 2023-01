A polémica que envolve a agora ex-secretária de Estado da Agricultura não terminou com a sua demissão na noite de quinta-feira. De acordo com o jornal Público, Carla Alves, antes de tomar posse, informou a ministra da Agricultura sobre o processo judicial relacionado com as contas arrestadas que detém em conjunto com o marido, acusado pelo Ministério Público de crimes de corrupção, participação económica em negócio e prevaricação.

O jornal confrontou Maria do Céu Antunes com esta informação e questionou a ministra sobre se tinha ou não dado conhecimento deste caso ao primeiro-ministro. O Ministério da Agricultura disse não ter mais comentários a prestar sobre o assunto e o gabinete de António Costa não respondeu até ao final do dia de quinta-feira sobre se o primeiro-ministro conhecia o caso que envolve Carla Alves antes de ter proposto o nome a Belém. Uma situação que deixa a atual ministra da Agricultura numa situação delicada no Governo. Recorde-se que a demissão de Carla Alves ocorreu pouco depois de o Presidente da República ter dito que esta era um "peso político" para o Governo e que, pelo caso judicial, tinha ainda "uma limitação política". Marcelo Rebelo de Sousa disse também que a "verificação deve ser feita antes da nomeação". Carla Alves, por arrasto do caso que envolve o marido, viu as contas de que também é titular serem arrestadas pela Justiça, confirmou a CNN Portugal em documentos a que teve acesso. A Polícia Judiciária (PJ), na perícia financeira que realizou, terá ainda detetado, na esfera do casal, valores que são incompatíveis com os rendimentos declarados: entre 2013 e 2020 terão entrado nas contas de Carla Alves e Américo Pereira 700 mil euros que não estão justificados, o que pode indiciar eventuais práticas de fraude fiscal. Carla Alves Pereira, natural de Bragança, tem 52 anos e é licenciada em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Antes de ser nomeada secretária de Estado da Agricultura, substituindo Rui Martinho, que deixou o cargo por motivos de saúde, era diretora regional de Agricultura e Pescas do Norte, cargo que ocupou desde dezembro de 2018. Antes, foi diretora do Parque Biológico de Vinhais.