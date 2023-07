Secretário de Estado da Defesa Nacional apresenta demissão

O secretário de Estado da Defesa Nacional, Marco Capitão Ferreira, apresentou esta sexta-feira a demissão do Governo. Esta sexta-feira, uma notícia avançada pelo Expresso dá conta de que o governante contratou um assessor fantasma quando liderou empresa pública.

Numa nota do gabinete do primeiro-ministro enviada às redações, refere-se que António Costa apresentou ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, "a proposta de exoneração do Secretário de Estado da Defesa Nacional, que lhe foi transmitida pela Ministra da Defesa Nacional, a pedido do próprio".

O comunicado não faz referência aos motivos do pedido de demissão de Marco Capitão Ferreira, mas a decisão surge no mesmo dia em que o jornal Expresso noticia que o secretário de Estado admitiu um ex-administrador do Alfeite, José Miguel Fernandes, na idD Portugal Defence (2020-2022), a holding das indústrias de Defesa, para desenvolver "um estudo compreensivo sobre a Economia da Defesa".

Todavia, escreve o Expresso, José Miguel Fernandes "não escreveu uma linha" do respetivo estudo, citando "várias fontes" que garantem nunca ter visto o assessor na empresa, mesmo durante a gestão de Marco Capitão Ferreira.