O líder do Grupo Parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, pediu este sábado esclarecimentos ao primeiro-ministro, António Costa, quanto à intervenção do SIS [Serviço de Informações de Segurança] na polémica entre o ministro das Infraestruturas e o seu ex-adjunto.

"O país exige que o senhor primeiro-ministro preste esclarecimentos urgentes sobre tudo o que se está a passar", defendeu Joaquim Miranda Sarmento, em declarações aos jornalistas, na sede nacional do Partido, em Lisboa.

Em concreto, o social-democrata pede que António Costa esclareça a intervenção do SIS na polémica entre João Galamba e Frederico Pinheiro, depois se se saber que o gabinete do ministro contactou aquele sistema para reportar o 'roubo' do computador no qual estariam notas escritas pelo ex-adjunto na reunião secreta entre a ex-CEO da TAP e o grupo parlamentar do PS.

"O primeiro-ministro tem de explicar ao país se foram de facto os Sistemas de Informação e Segurança, que estão na sua tutela direta, que recuperaram o computador do agora ex-adjunto do ministro das Infraestruturas. É que não é compreensível que se tenham chamado os Serviços de Informação e Segurança, que dependem do primeiro-ministro, para recuperar um computador quando um furto normal se recorre à PSP", argumenta.