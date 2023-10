Graciosa é “ilha exemplo de utilização de renováveis”, considera governo regional dos Açores

António Costa no Chile para expandir energias renováveis no segundo maior produtor de lítio

O presidente do Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) considerou esta terça-feira que a ilha Graciosa é um exemplo ao nível da utilização de energias renováveis, situação que também coloca o arquipélago como “exemplo da transição energética”.

José Manuel Bolieiro, no âmbito da vista estatutária à ilha Graciosa, visitou esta terça-feira o projeto Graciólica, um sistema híbrido de energia que integra um parque eólico, uma central fotovoltaica e uma central de baterias e, pela capacidade produtiva de energia, admitiu tratar-se de “um exemplo da transição energética” que está a ser feita nos Açores.

Referiu que a ilha já possui um histórico “magnífico” na solução combinada da energia eólica com a fotovoltaica e observou que “existem já longos períodos, magníficos períodos, de utilização a 100% de [energias] renováveis para distribuição na rede”.

“O que transforma a Graciosa numa ilha exemplo de utilização de renováveis, descarbonização da nossa economia, diminuição de emissões de carbono e, porque não dizê-lo, colocando também os Açores como líderes no exemplo da transição energética”, afirmou.

O chefe do executivo açoriano realçou o facto de o executivo que lidera estar a fazer o esforço para que a transição energética seja realizada na produção e também nos hábitos de consumo, com a transição no consumo elétrico, para diminuição nas soluções térmicas de uso quotidiano nas casas, nos veículos e na indústria.

“E creio que esse desenvolvimento nos colocará, aos Açores, um exemplo na Europa e no mundo. Aliás, quando as novas gerações criticam os políticos porque não estão nada empenhados no combate às alterações climáticas, nos Açores podem ter uma referência de exemplo, um bom exemplo, de quem está a fazer tudo para (…) a diminuição do impacto da carbonização, ou da economia carbónica, pelas alterações climáticas”, declarou.

O sistema de produção híbrido de energia da Graciólica iniciou a produção de eletricidade e respetivo abastecimento à ilha Graciosa em 21 de agosto de 2019.

Durante a visita do presidente do Governo dos Açores, o diretor operacional da Graciólica, Duarte Silva, informou que a ilha Graciosa tem, em média, por ano, 143 dias em que o abastecimento elétrico é feito por energia renovável e, em média, “a cada três anos civis tem um ano” em que a energia consumida é “100% renovável”.

“Estes números, acho que tornam este projeto único no mundo. Porque, de facto, a percentagem renovável dos 60%, eventualmente poderá haver ilhas que já nos acompanham, mas termos um terço do ano 100% renovável é um aspeto diferenciador que não encontramos ainda noutros sítios”, declarou.

Desde o início da entrada em funcionamento do projeto, foram poupados 8,9 milhões de litros de gasóleo na central hidroelétrica da Eletricidade dos Açores (EDA) e, entre 18 de julho de 2019 e 31 de agosto de 2023, foram poupados 8,2 milhões de euros.

O projeto da Graciólica foi apoiado pelo Governo dos Açores em 4,5 milhões de euros a título de fundo perdido e 2,9 milhões reembolsáveis.

O Governo dos Açores termina hoje uma visita estatutária de dois dias à ilha Graciosa.

Segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada.