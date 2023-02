Graham Norton e Hannah Waddingham (na foto), estrela da série "Ted Lasso", são dois dos apresentadores da final da Eurovisão. A atriz e cantora vai apresentar já as duas semi-finais ao lado de Alesha Dixon e da cantora ucraniana Julia Sanina, enquanto o ator irlandês vai juntar-se na final, marcada para 13 de maio, em Liverpool.

Introducing Liverpool’s new Fab Four 🥳 Your #Eurovision2023 hosts are:



⭐️ Graham Norton

⭐️ Hannah Waddingham

⭐️ Julia Sanina

⭐️ Alesha Dixon



Read all about them here: https://t.co/bAKRjTrTnL pic.twitter.com/tzCiMWPHUh