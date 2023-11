Militar sofre ferimentos na mão após acidente com granada em Belas

Um militar do Exército sofreu ferimentos numa mão após um acidente com uma granada de mão de instrução, informou esta segunda-feira fonte das Força Armada, sublinhando que o incidente aconteceu na passada quinta-feira.

"Em 23 de novembro de 2023, pelas 22:00, um militar, sofreu ferimentos numa mão, decorrentes de acidente com uma granada de mão de instrução, no interior das instalações do Regimento de Comandos, em Belas", afirma nota da mesma fonte.

O Exército sublinha que após este incidente foi "imediatamente" iniciado um processo de Averiguações sobre esta ocorrência"

O militar em questão encontra-se "estável, após intervenção no Hospital Amadora-Sintra".