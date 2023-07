Mulher morre em caminhada no Grand Canyon num dia em que as temperaturas atingiram os 45 graus

Uma mulher morreu no Parque Nacional do Grand Canyon, nos Estados Unidos, quando tentava fazer uma caminhada de 12 quilómetros. De acordo com a CNN Internacional, que cita o Serviço Nacional de Parques, a mulher iniciou a caminhada no domingo e foi encontrada na madrugada de segunda-feira por um guarda-florestal.

Segundo a mesma fonte, a mulher de 57 anos caminhava perto da área de Tuweep - uma área remota onde, segundo o site oficial, "não há água, gás, comida, alojamento, Wi-Fi ou serviço de telemóvel" - quando ficou inconsciente.

Quando foi encontrada pelo guarda florestal, cerca da 1:00, a mulher foi declarada morta. O incidente está a ser investigado pelo Serviço Nacional de Parques e do médico do condado de Mohave.

De acordo com o Serviço Nacional de Parques, a temperatura na área era de 37 graus Celsius e, noutras áreas, chegou mesmo a atingir os 45 graus. Um alerta de calor excessivo está em vigor na zona do Grand Canyon até quarta-feira

Os guardas-florestais aconselham a que não sejam feitas caminhadas no interior do Canyon entre as 10:00 e as 16:00 durante os meses de verão, uma vez que há partes do trilho onde as temperaturas podem atingir mais de 48 graus Celsius.