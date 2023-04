Ficou em prisão preventiva o homem que foi acusado de esfaquear até à morte o patrão, em Grândola. O suspeito, de nacionalidade chinesa, terá cometido o crime no restaurante de comida asiática onde trabalhava.

O crime terá acontecido num contexto de vingança, um dia depois de o patrão, também de nacionalidade chinesa e da mesma idade (51 anos)+, ter comunicado o despedimento do funcionário depois de aquele se ter ausentado do trabalho, em plena hora de serviço. Juntamente com a perda do emprego, que durava há apenas três dias, o alegado agressor perdeu o direito a viver na habitação, cedida pela vítima.

Cerca das 07:00 de domingo o suspeito aguardou pelo ex-patrão junto ao restaurante e, numa espécie de emboscada, terá atacado a vítima com uma faca.

A vítima, bem integrada na comunidade e conhecido por ser uma pessoa simpática e amável, foi assistida no local do crime e transportada para o hospital, mas acabou por não resistir aos graves ferimentos.