Alexis Tsipras deixa a liderança do Syriza após pesada derrota eleitoral: "Chegou o momento de começar um novo ciclo"

O líder da oposição grega, Alexis Tsipras, demitiu-se da liderança do partido Syriza, informa a Reuters. Esta decisão surge após a derrota eleitoral do passado domingo.

"Chegou o momento de começar um novo ciclo", disse Tsipras, acrescentando que é necessária uma reforma do partido. “O resultado negativo pode – e deve – tornar-se o início deste ciclo", afirmou.



Tsipras deixa o cargo para preparar o caminho para as eleições para um novo líder do partido, garantindo que não irá candidatar-se. "Estou orgulhoso de tudo o que aconteceu", disse. "Esta viagem teve compromissos, decisões difíceis e atritos, mas foi uma jornada que deixou uma marca na história."



Liderado por Tsipras, o Syriza chegou ao poder em 2015, no auge da profunda crise económica da Grécia, aproveitando a onda de descontentamento dos gregos contra a austeridade ecómica.

No entanto, nas eleições de domingo, o líder conservador Kyriakos Mitsotakis obteve a maioria absoluta, sendo reeleito primeiro-ministro da Grécia. “O povo, pela segunda vez em algumas semanas, deu-nos um mandato forte para avançar para as grandes mudanças de que o país necessita”, congratulou-se o dirigente de 55 anos.

A Nova Democracia (ND), no poder desde 2019 até final de maio deste ano, recolheu 40,55% dos votos, ou seja, mais do dobro que o seu principal adversário, o Syriza (esquerda) de Alexis Tsipras, segundo resultados parciais correspondentes a mais de 97% dos votos.

O Syriza, que já tinha sofrido um duro revés no primeiro escrutínio, há cinco semanas, obteve apenas 17,84% dos votos — menos 2,2 pontos percentuais do que em 21 de maio.