Mulher morre em ataque de três cães do vizinho na Grécia

Três cães pastores-alemães fugiram do quintal do dono e atacaram uma mulher grega, que morreu no seu jardim, disse a polícia, acrescentando que o dono dos cães será presente a um procurador esta segunda-feira.

O ataque ocorreu por volta das 14:00 (12:00 em Lisboa), no domingo, na aldeia de Neochorouda, a cerca de 16 quilómetros a noroeste da cidade de Salónica, a segunda maior da Grécia.

Os cães escaparam por um buraco na vedação do dono e correram cerca de 80 metros até ao jardim da mulher, onde esta estava a trabalhar, acrescentou.

Um homem, que a polícia disse ser surdo-mudo, estava a ajudar a mulher na jardinagem, mas estava longe dela no momento do ataque e não conseguiu ouvir os gritos.

Os vizinhos correram para ajudar a mulher e afastaram os cães, mas a vítima foi severamente maltratada e sangrava abundantemente. Os primeiros socorristas, chegados ao local pouco depois com uma ambulância, confirmaram a morte, avançou a polícia.

O dono do cão, de 37 anos, foi detido e vai ser presente esta segunda-feira a um procurador. Os cães estão detidos num canil e vão ser abatidos, acrescentou.