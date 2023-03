O ministro dos Transportes grego, Kostas Karamanlis, demitiu-se esta quarta-feira na sequência daquele que será o pior acidente ferroviário da Grécia.

"Era o mínimo que poderia fazer para honrar a memória das vítimas", afirmou o governante num comunicado partilhado com os meios de comunicação social, onde acrescentou que assumia as responsabilidades pelos "fracassos de longa data" do Estado.

O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis já se deslocou ao local do acidente, onde prometeu que serão tomadas todas as diligências para evitar que a tragédia se repita. Numa primeira medida, foi detido o chefe da estação de comboios da cidade de Larissa, uma vez que as análises iniciais apontam para erro humano e possível negligência. Existe também a possibilidade de um dos comboios ter descarrilado e colidido com outro que seguia numa outra via, de acordo com o canal de televisão grego SKAI TV.

A operadora ferroviária Hellenic Train informou que o comboio de passageiros, que ligava Atenas à cidade de Tessalónica, no norte do país, transportava cerca de 350 indivíduos - muitos deles estudantes - no momento da colisão com outro comboio. O acidente terá resultado em 36 vítimas mortais, de acordo com os últimos balanços, e 53 das 85 pessoas feridas permanecem hospitalizadas. No entanto, o porta-voz dos bombeiros explicou que o número de vítimas mortais deverá ser superior aos números anunciados, devido a um incêndio na primeira carruagem.

"É importante notar que, nessa carrugem específica, deflagrou um incêndio e as temperaturas estavam particularmente elevadas, atingido até 1300 graus Celsius", indicou Vassilis Varthakogiannis, citado pela Reuters. "Torna-se assim difícil identificar as pessoas que estavam no interior. O número confirmado de mortos é 36, mas, com base nestes factos e no que encontrámos no local da tragédia, é esperado que o número seja superior".

O governo grego decretou luto nacional de três dias pelas vítimas do acidente e suspendeu a agenda oficial dos governantes, incluindo a da presidente Katerina Sakellaropoulou, até sexta-feira.