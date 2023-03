O primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, convocou eleições gerais antecipadas para 21 de maio, após o acidente de comboio que fez com que o seu partido tivesse uma queda enorme nas sondagens de opinião.

“O país precisa de céu claro…o nosso trabalho continua com mais ousadia e com menos concessões”, disse Mitsotakis durante uma reunião do Gabinete, segundo a AP.

Mitsotakis, o filho de 55 anos do falecido ex-primeiro-ministro Constantine Mitsotakis, foi bastante popular ao longo do seu mandato de quatro anos, iniciado em 2019. Mas, recentemente, a sua reputação foi afetada por alegações de escutas telefónicas pelos serviços de segurança do estado, bem como pela falha do governo em garantir a segurança da rede ferroviária.

A colisão de dois comboios a 28 de fevereiro, cuja responsabilidade foi maioritariamente atribuída a um funcionário ferroviário, matou 57 pessoas, tendo provocado uma onda de protestos contra o Governo em todo o país, que se foi agravando conforme se iam conhecendo os contornos do acidente.

O ministro grego dos transportes demitiu-se no rescaldo do desastre, e a responsabilidade pelo acidente foi atribuída maioritariamente ao gestor da estação de serviço na altura do acidente, que foi acusado e detido. Três outros funcionários ferroviários foram processados e serão ouvidos por um juiz de instrução até ao final do mês.

Mas os sindicatos ferroviários há muito que tinham alertado para os problemas da rede, notando o seu subfinanciamento, a escassez de pessoal e os acidentes frequentes.

O acidente provocou a raiva da população, reduzindo a vantagem do partido conservador Nova Democracia em cerca de meio a 4 pontos sobre seu principal rival de esquerda, o Syriza.