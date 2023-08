Encontrados 18 corpos carbonizados em floresta afetada pelos incêndios na Grécia

As autoridades gregas encontraram esta terça-feira 18 corpos carbonizados na floresta de Dadia, no norte do país, avança a agência Reuters, que cita os serviços de emergência locais.

De acordo com a agência, os media gregos estão a reportar, sem citar provas, que os corpos são de migrantes que tentavam chegar à Europa.

A possibilidade de que estas 18 pessoas tenham entrado ilegalmente na Grécia está a ser investigada, dado que não havia alertas nem relatos de residentes desaparecidos, afirmou o porta-voz dos bombeiros locais, Yiannis Artopoios, citado pela BBC.

A floresta de Dadia situa-se na região de Evros, que faz fronteira com a parte europeia da Turquia e é um dos pontos de passagem das rotas migratórias rumo ao centro do continente europeu.

Esta região tem sido fortemente afetada pelos incêndios florestais nos últimos quatro dias.