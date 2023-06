59 mortos, dezenas de desaparecidos, 104 resgatados: barco de pesca com migrantes a bordo, naufrágio na Grécia

Pelo menos 59 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas na costa sul da Grécia depois de um barco de pesca que transportava migrantes se ter virado e afundado, disseram esta quarta-feira as autoridades citadas pela AP.

Uma grande operação de busca e salvamento foi acionada na região. As autoridades afirmam que pelo menos 104 pessoas foram resgatadas até agora. O incidente aconteceu durante a noite a cerca de 75 quilômetros (46 milhas) a sudoeste da região sul do Peloponeso, na Grécia.

Quatro dos sobreviventes foram hospitalizados com sintomas de hipotermia. Não é ainda claro quantos passageiros permanecem desaparecidos no mar depois de os 59 corpos terem sido recuperados, disse a guarda costeira grega.

De acordo com as autoridades gregas, os migrantes serão transferidos para Kalamata, um porto no sul do Peloponeso.

O barco foi avistado pela primeira vez na terça-feira à tarde por um avião da Agência Europeia de Vigilância de Fronteiras, Frontex, mas os migrantes a bordo "recusaram qualquer ajuda", refere a guarda costeira, acrescentando que durante a noite a embarcação virou e afundou-se.

