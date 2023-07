Queda de ponte em Pátras, na Grécia, faz pelo menos dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram na sequência da queda de uma ponte perto da cidade portuária de Pátras, no oeste da Grécia.

As equipas de resgate iniciaram as buscas por possíveis vítimas ou sobreviventes entre os escombros, de acordo com os serviços de emergência, em declarações à cadeia de televisão grega MEGA.

A ponte estava prestes a ser demolida devido à sua instabilidade e no momento do desabamento estavam sobre ela duas máquinas pesadas, incluindo uma grua.

Foram já iniciadas investigações para esclarecer as causas do desabamento.