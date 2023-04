Quatro migrantes e um suspeito de tráfico humano, todos sírios, morreram num acidente rodoviário quando a viatura em que se encontravam seguia em contramão numa autoestrada grega, perto da fronteira com a Turquia, disse a polícia.

O condutor do outro carro, um homem grego de 46 anos de idade, também morreu na colisão, e seis outras pessoas ficaram feridas.

O carro, com o motorista e outros dez passageiros, alguns dos quais escondidos no porta-bagagens, seguia ao longo de uma estrada mais antiga, longe da fronteira, quando encontrou um ponto de controlo da polícia, perto da cidade de Alexandroupolis, no sábado de manhã.

Sinalizado para parar, acelerou e embateu com o carro patrulha. A polícia diz ter perseguido à distância a viatura.

O suposto traficante de pessoas, que conduzia a viatura, entrou numa das maiores autoestradas da Grécia, quando colidiu de frente com outro carro. A polícia disse que os condutores, morreram instantaneamente, assim como um homem no carro que transportava os migrantes e uma rapariga, que estava sentada no colo de um outro migrante no banco do passageiro. Mais dois morreram num hospital.